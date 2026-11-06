Fransa hava sahasındaki 4 uçak için bomba ihbarı yapıldı, uçaklar sorunsuz indi

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Fransa hava sahasını kullanan 4 uçakla ilgili bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa hava sahasını kullanan bazı uçaklarla ilgili güvenlik endişeleri üzerine Fransa Başbakanlık Ofisi açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa hava sahasını kullanan uçaklarla ilgili 4 bomba ihbarı yapıldığı kaydedilirken, söz konusu uçakların sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Bomba imha ekiplerinin uçaklarla ilgili güvenlik kontrollerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Avrupa'daki bomba ihbarlarının kaynağının tespit edilmesi için bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, söz konusu uçaklardan 3'ünün Paris Orly Havalimanı'na, dördüncüsünün de Bordeaux Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı.

Avrupa genelindeki bazı uçaklar için dün de benzer bomba ihbarları yapılmıştı.

Kaynak: AA