Haberler

Fransa 6 Şubat'ta Grönland'da konsolosluk açacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız hükümeti, ABD'nin ilgisini çeken Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bu adımın Fransız varlığını güçlendirmek için atıldığını belirtti.

Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin ele geçirmeyi istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot RTL radyosunda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.

Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.

Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti