Fransa, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Fransız-Suudi konferansının açılış konuşmasının sonunda, "Fransa Filistin devletini tanıyor" açıklamasında bulundu. Macron konuşmasında, "Artık bekleyemeyiz. İki devletli çözüm için vakit geldi. Filistin'i devlet olarak tanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından BM'deki Fransız-Suudi konferansının açılış konuşmasında da konuyu genişleten Macron, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zamanı geldi, çünkü en kötüsü hala yaşanabilir: Daha fazla sivilin hayatını kaybetmesi, Gazze halkının Mısır'a kitlesel göçü, Batı Şeria'nın ilhakı, Hamas'ın elindeki rehinelerin ölmesi ya da oradaki durumu geri dönülmez şekilde değiştirecek gelişmelerin yaşanması mümkün. İşte tam da bu nedenle - evet, tam da bu nedenle - burada, bu salonda barışın yolunu açmalıyız."

Fransa lideri ayrıca, İbrahim Anlaşmaları ve Camp David Anlaşmaları gibi geçmişteki barış girişimlerinin İsrail tarafından yeniden gözden geçirilmesi ihtimalinin, bölgede uzun süreli barışı tehdit edebileceğine dikkat çekti.