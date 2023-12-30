Fransa, Fas, Cezayir ve Tunus'tan imam kabul etmeyecek

Fransa İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren ülkeye Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkelerden imam gönderilmesi uygulamasına son verileceğini duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1 Ocak'tan itibaren ülkeye yabancı ülkelerden imam kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Fransa'ya imam yollayan ülkelere bir mektup gönderdiğini belirten İçişleri Bakanı Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2020 yılındaki "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında gündeme getirdiği değişikliğin gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden daha önce gönderilen imamların statülerini değiştirmeleri için Mart ayınının sonuna kadar süre verileceğini belirten Fransız Bakan, bu imamların 1 Nisan'dan itibaren yeni bir statüye sahip olacağını ve ücretlerinin doğrudan bağlı bulundukları cami derneği tarafından ödeneceğini açıkladı.

Söz konusu yasa ile Fransa'da görevli imamların başka ülkelerin devlet görevlisi olmasının engellenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Fransa kendi imamlarını yetiştirmek için eğitim olanaklarını da artırmayı planlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2020 Şubatında yaptığı "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında Fransa'ya imam gönderilmesi uygulamasına son verileceğini açıklamıştı. Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini açıklayan Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini ifade etmişti. Söz konusu konuşmanın ardından hazırlanan"Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasa Tasarısı", Fransa'daki camilerin yurt dışından finanse edilmesinin engellenmesini de öngörüyor.

Almanya da kendi imamlarını yetiştirecek

Almanya'da da Federal İçişleri Bakanlığı Aralık ayının ortasında Almanya'da görev yapan imamların Türkiye'den gönderilmesi uygulamasını sonlandırmak ve eğitimin Almanya'da verilmesini sağlamak üzere Türkiye ile anlaşıldığını açıklamıştı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anlaşmayla ilgili olarak "Bu, Almanya'daki Müslüman cemaatlerin topluma katılımı ve entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi paylaşan vaizlere ihtiyacımız var" demişti.

Almanya'ya Türkiye'den gönderilen imamlar, Diyanet İşleri'ne bağlı devlet memuru statüsünde Almanya'da görev yapıyordu.

AFP,DW/BÖ,GY

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