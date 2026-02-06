Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Irak'ın Erbil kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile YPG elebaşı Mazlum Abdi'yi ağırladı. Görüşmelerde Suriye'deki ateşkes ve Kürt haklarının korunması üzerine önemli vurgular yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Erbil'de gerçekleşen Barzani ve Barrot görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Suriye'de ateşkesin sağlanması ve "Kürtlerin haklarının korunmasındaki rolü" nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron'u takdir ettiğini ifade eden Barzani, Fransız Dışişleir Bakanı ile görüşmede, Şam yönetimi ile YPG arasındaki anlaşmanın uluslarası gözetim altında uygulanmasnının önemini vurguladıklarını kaydetti.

Bu görüşmenin ardından Fransız Bakan Barrot, YPG elebaşı Şahin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Şahin'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, görüşmede Şam yönetimi ile varılan anlaşmanın uygulanma detayları ve entegrasyon süreci ele alındı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin ardından Irak'a gelmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel


