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Fransa, ABD'nin UCM'yi "tehdit" olarak nitelemesine karşı mahkemeye desteğini yineledi

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, ABD'nin aksine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) devletlerin egemenliğine tehdit oluşturmadığını belirterek mahkemeye desteğini yineledi. Confavreux, UCM'nin devletleri değil şahısları yargıladığını vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, ABD'nin savunduğunun aksine Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), devletlerin egemenliğine tehdit oluşturmadığını savunarak, UCM'ye desteğini tekrar ifade etti.

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ve ABD Dışişleri Bakanlığının, UCM'yi "tehdit" oluşturmakla nitelendirdiği açıklamalarından haberdar olduğunu aktaran Confavreux, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesine, onun direncine, cezasızlığa ve en ciddi suçlara karşı mücadelesine olan destek tutumu konusunda hiçbir şey değiştirmiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesinin çalışmalarına katkı sağlayan personel, seçilmiş ve herkese yönelik saldırı ve tehditler kabul edilemez. Esasen UCM, devletlerin egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmuyor."

Confavreux, bu mahkemenin devletleri değil şahısları yargıladığına işaret ederek, UCM'nin dünyadaki en ciddi suçları işleyen kişiler üzerinde yargı yetkisini kullandığını vurguladı.

Washington yönetiminin, diğer ülkeleri UCM'den çekilmeye çağırması

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, mahkemenin ABD'nin egemenliğini tehdit ettiğini belirterek, Washington yönetiminin diğer ülkeleri mahkemeden çekilmeye çağıracağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UCM'ye yönelik bir girişim başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, girişimin, UCM'nin "ABD'nin egemenliğini tehdit etme yeteneğini sistematik olarak etkisiz hale getirmek" amacıyla hükümetin tüm birimlerinin katılımıyla yürütüleceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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