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Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a Fransa'dan gözdağı

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Fransa hükümeti, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "AB'nin, dünyadaki diğer ulusların, hangisi olursa olsun, kendi egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu değil." dedi.

Fransa hükümeti, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Avrupa Birliği (AB) üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına karşı, Birliğin egemen sınırlarına herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini bildirdi.

"EGEMEN SINIRLARA SALDIRIYA İZİN VERMEYİZ"

France Inter radyosunda katıldığı yayında konuşan Barrot, "AB'nin, dünyadaki diğer ulusların, hangisi olursa olsun, kendi egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu değil." dedi. Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı "işgal" edeceğine inanmadığını söyledi.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a Fransa'dan gözdağı
Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRolf Tolki:

Siz başka ülkelerdeki sömürünüzü bitirin

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