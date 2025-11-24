Haberler

Fransa'dan Lübnan'a İtidal Çağrısı

Güncelleme:
Fransa, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının gerilimi artırma tehlikesi taşıdığı vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Beyrut'u etkileyen saldırısından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu saldırının, ciddi tansiyonun yaşandığı bir bağlamda gerilimin artması tehlikesi taşıdığı kaydedilerek, "Fransa, tarafların tamamına itidal çağrısında bulunuyor. Fransa, riskler konusunda uyarıda bulunmak için ateşkesi denetleme mekanizmasına (Ateşkesi Denetleme Komitesi) başvurmanın öneminin altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

Bu mekanizmanın, tek taraflı eylemleri engellemek ve iki ülkedeki sivillerin güvenliğini garanti altına almak için gerekli olduğuna işaret edilen açıklamada, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına bağlı olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun 23 Kasım'da ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah yaptığı açıklamada, saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin ve 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
