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Fransa, Beşar Esad için tutuklama emri çıkardı

Fransa, Beşar Esad için tutuklama emri çıkardı
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Fransız yargısı, Suriye'deki Baas rejiminin lideri Beşar Esad için tutuklama emri çıkardı. Fransa Dışişleri Bakanı, rejimin suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Fransız yargısının, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad için tutuklama emri çıkardığı bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız yargısı Beşar Esad'a karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından (Pnat), AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Pnat, 2017'de Suriye'de hayatını kaybeden Suriye asıllı Fransız vatandaşının ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında Esad hakkında 16 Ocak'ta tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

Fransız yargı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, söz konusu soruşturmadan sorumlu hakimler, cinayet ve sivillere yönelik kasten saldırı nedeniyle savaş suçuna ortaklık yaptığı gerekçesiyle Esad hakkında 20 Ocak'ta tutuklama emri çıkardı.

Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak'ta başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Fransa'da mahkeme 15 Kasım 2023'te, Esad için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. Mahkeme, Esad'ı, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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