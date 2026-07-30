Fransa'daki yangınlarda Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetindeki yangınlar nedeniyle ABD'li ünlü aktör George Clooney'nin evi de tahliye edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Var vilayetindeki yangınlar, ABD'li ünlü aktör Clooney'nin eşi Amal Clooney ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi de etkiledi.

Vilayete bağlı Brignoles şehrinde bulunan ve Clooney'nin ailesi ile yıllardır ikamet ettiği ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Clooney, Brignoles Belediye Başkanı'na yazdığı mektupta, yangınlarla mücadele konusunda desteklerini bildirerek, yangın sonrası onarım çalışmaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Var vilayeti, son haftalarda yıkıcı yangınların etkisinde kalırken; Brignoles yakınlarında çıkan yangın bazı yerleşim alanlarının tahliyesini zorunlu kılmıştı.

Brignoles'taki yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, 130 hektardan fazla alanın yok olduğu yangında 4 itfaiyeci de yaralanmıştı.

Bir süredir Fransa'da yaşayan ünlü aktör ve ailesi, geçen yıl Fransa vatandaşlığı elde etmişti.

Kaynak: AA