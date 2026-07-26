Haberler

Fransa'da yangın krizi: 13 bine yakın yangın, 98 bin hektar kül oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Ülkenin güneyindeki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı

Tarihinin en zor yangın sezonunda olan Fransa'da yıl başından bu yana yaklaşık 13 bin yangın çıktığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, La Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda ülkenin farklı noktalarında devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Nunez, yıl başından bu yana Fransa'da 12 bin 845 yangın çıktığını ve yangınlarla bağlantılı 146 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu yangınların yüzde 95'inin 1-2 hektardan fazla alana yayılmadığını ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınabildiğini belirten Nunez, Gironde vilayetinde devam eden yangına müdahalenin de uzun sürebileceğini kaydetti.

Nunez, askeri personelin ve askeri kargo uçağının yangın söndürme çalışmalarına destek vermesinin önemine dikkati çekti.

Bordeaux şehrinde 55 bin kişi daha tahliye edildi

Bu arada, Gironde vilayetine bağlı Bordeaux kentinde yangınlar sürerken çok sayıda kasaba tahliye edildi.

Yetkililer, kentte 55 bin kişinin daha başka noktalara sevk edildiğini belirtti. Ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'daki yangını söndürme çalışmalarına askeri nakliye uçağı A400M de katıldı.

İçişleri Bakanı Nunez dün vilayetteki yangının Bordeaux merkezine yaklaştığını ve Başbakan Sebastien Lecornu'nun kentin tahliyesi dahil tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini aktarmıştı. Belediye Başkanı Cazenave ise tahliyenin henüz söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Ülkenin Landes ve Var vilayetlerindeki yangınlar hala devam ederken, Var vilayetine bağlı Gros Bessillon'da yaklaşık bir haftadır devam eden yangınlarda 4 bin 500 hektar alan yandı.

İçişleri Bakanı Nunez dün ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar

Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş