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Fransa Başbakanı Lecornu, uyuşturucu testi pozitif çıkan hükümet çalışanlarının işten çıkarıldığını bildirdi

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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hassas bilgilere erişimi olan hükümet çalışanlarına uygulanan uyuşturucu testlerinde pozitif çıkanların işten çıkarıldığını açıkladı. Yeni tarama programının güvenlik gerekçesiyle uygulandığını belirten Lecornu, uyuşturucu ticaretinin önlem alınmazsa ülkenin en büyük sorunlarından biri olacağını vurguladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, yasaklı madde kullandığı tespit edilen bazı hükümet çalışanlarının işlerine son verildiğini açıkladı.

Başbakan Lecornu, Fransız Paris Match dergisine verdiği röportajda, hassas bilgilere erişimi olanlar dahil hükümet çalışanlarına yeni tarama programı uygulandığını belirtti.

Haziranda getirilen yeni tarama sistemi kapsamında uyuşturucu testleri pozitif çıkan çalışanların işten çıkarıldığını bildiren Lecornu, bunu güvenlik gerekçesiyle yaptığını söyledi.

Lecornu, teste tabi tutulan üst düzey yetkililer ve hükümet görevlilerinin çoğunun hassas verilere erişim izni olduğunun altını çizdi.

Bu uygulamanın hükümetin uyuşturucuyla mücadele kampanyasında güvenilirliğini artırmaya yönelik de olduğunu vurgulayan Lecornu, uyuşturucu ticaretinin gerekli önlemler alınmazsa gelecek yıllarda Fransa'nın en büyük sorunlarından biri olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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