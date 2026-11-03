Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da üniversiteliler liseli eylemine destek verdi, Paris'te 30 bin bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da hükümetin eğitim taahhütlerini yetersiz bulan liselilerin 17 Eylül'de başlattığı eylemlere üniversite öğrencileri destek verdi. Paris Emniyet Müdürlüğüne göre katılımın 30 bine ulaşabileceği eylemlerde Lyon 2 Üniversitesinin 3 kampüsü kapatıldı.

Fransa'da hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yeterli bulmayan liselilerin eylemleri üniversite öğrencilerinin desteğiyle devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki üniversiteleri temsil eden Interfac öğrenci kolektifinin çağrısıyla binlerce öğrenci eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencileri, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı ve hükümetin eğitim reformlarının yetersiz bulunmasının ardından sendikaların çağrısıyla dün yeni bir soluk kazanan eylemlere destek için sokağa çıktı.

Kolluk kuvvetleri Paris'teki eylemler için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, öğrenci eylemlerine katılımın 30 bini bulabileceğini açıkladı.

Paris'te üniversitelilerin öncülük edeceği eylemlerde yürüyüş güzergahı ise henüz netleşmedi.

Başkentin dışında Lyon, Marsilya, Toulouse ve Lille de öğrenci protestolarına sahne oluyor.

Lyon'da Jean-Jaures Meydanı'nda yüzlerce öğrenci toplanırken, Lyon 2 Üniversitesinin 3 kampüsü eylemler nedeniyle kapatıldı.

Lille'de öğrenci sendikaları Deliot Meydanı'nda öğleden sonra eylem çağrısı yaptı. Unef Lille Sendikası Başkanı Anais Gourgand, BFM kanalına yaptığı açıklamada, eylemlere devam edilmesi gerektiğini, hükümetin duyurduğu taahhütlerin hiç kimseyi tatmin etmediğini söyledi.

Ayrıca Toulouse'da yoğun katılımın olduğu eylemlere liselilerin yanı sıra Sciences Po ve Mirial Üniversiteleri öğrencileri de destek veriyor.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından dün yeniden canlanmıştı.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği 1,5 aydır devam eden eylemlerde yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

Nefesler tutuldu! Trump için kader günü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı