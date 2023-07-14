Fransa'da etkili olan sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşması nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verildi. Ülkede sıcak hava dalgası nedeniyle halk plajlara koştu. Fransa Kamu Sağlığı Yönetimi geçen sene Covid-19 ile bağlantılı olarak aşırı sıcaklar nedeniyle de 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

- Fransa'da sıcaklıklar rekor seviyede

Ülkede 7 bölgede turuncu alarm verildi

PARİS - Fransa'da etkili olan sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşması nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verildi.

Avrupa'da etkili olan sıcaklıklar sürüyor. Fransa'da sıcaklıkların ülkenin güneyindeki Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 37 ile 40 derece, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde 35 ile 38 derece arasında değişeceği bildirildi. Fransa Meteoroloji İdaresi tarafından yapılan açıklamada 7 bölgede turuncu alarm verildi. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu da bölgede aşırı sıcak nedeniyle yangın çıkma ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduklarını açıkladı. Ülkenin Lyon kentinde de sıcaklıkların 2-3 gün içinde düşeceği belirtildi. Fransa Kamu Sağlığı Yönetimi de 60 yaş üstü kişilere zorunlu olmadığı sürece evde kalmaları uyarısında bulundu

Serinlemek için plajlara koştular

Ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle halk plajlara koştu. Başkent Paris'te insanlar serinlemek için Seine Nehri'nde bulunan Paris Plajına akın ederek serinledi. Şezlonglarda uzanarak güneşin tadını çıkaran vatandaşlar denize girip yüzdü. Kimileri de ağaçlık alanlardaki gölgeliklere uzanarak güneşten korunmaya çalıştı.

Ülkede sıcaklar nedeniyle ölümler gerçekleşmişti

Fransa Kamu Sağlığı Yönetimi geçen sene Covid-19 ile bağlantılı olarak aşırı sıcaklar nedeniyle de 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ülkede son 9 yılda da çoğunluğu 75 yaş üstü 35 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aşırı sıcaklar nedeniyle en fazla ölümlerin 2014 yılında olduğu ve o yıl 7 bin kişinin öldüğü açıklanmıştı.