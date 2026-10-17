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Fransa'da sarı yelekliler hayat pahalılığına karşı 500 noktada eylem yapıyor

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Fransa'da hayat pahalılığına karşı sarı yelekliler eylemine liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri de katıldı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 500 noktada eylem olacağını açıkladı; Paris'te Elysee ve Champs-Elysees'te eylem yasak, polise göre yüzü aşkın kişi gözaltında.

Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı.

Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı istikametine yapılacak yürüyüş ise yerel saatle 14.00'te başlayacak.

Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

Eylemlere polis müdahalesi

Başkent Paris'te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotof kokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı.

Cumhuriyet Anıtı'na çıkan eylemciler sloganlar attı, Fransa ve Filistin bayrakları dalgalandırdı.

Polis kaynaklarına göre, yer yer çöp kovalarının ve durakların ateşe verildiği eylemlerde sabah saatlerinden bu yana yüzü aşkın kişi gözaltına alındı.

Ayrıca metro ulaşımında aksamalar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Marsilya'daki eylemlerde şiddet olayları yaşanırken, göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Lyon'daki gösterilerde de polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti.

Başkent Paris'te 60 bine, ülke genelinde ise 170 bine kadar kişinin eylemlere katılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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