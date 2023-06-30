Fransa'da Polis Şiddeti Protestoları: Araçlar Ateşe Verildi, 600'den Fazla Gözaltı

Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından ülkenin farklı kentlerinde araçların ateşe verildiği, 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylar, polisin ölümcül güç kullanımındaki artışa dikkati çekti.

France 24'ün haberine göre, açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki sürücü Nael M. polisin şiddetinin ilk kurbanı değil.

Nael M.'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin polis ilk olarak, maktulün aracı üzerine sürdüğünü iddia etse de sosyal medyada paylaşılan görüntüler, olayın bu yönde gelişmediğini gözler önüne serdi.

Ülkede polis, 2023'ün başından bu yana 3, 2022'de 13 kişiyi dur ihtarına uymadığı için silahıyla vurarak öldürdü.

Fransız polisi, trafik çevirmesinde silahını ateşlediği olaylardaki artışa, kamusal itaatsizlik ve tehlikeli davranışlardaki yükselişi gerekçe gösterse de uzmanlar, bunun tek açıklamasının söz konusu durumlar olamayacağı görüşünü paylaşıyor.

Bu noktada, gözler 2017 tarihli güvenlik yasa tasarısına çevriliyor. Terörizmle mücadelenin amaçlandığı bu tasarı, insan hakları grupları tarafından polisin silah kullandığında yasal çerçeveyi tehlikeli bir biçimde genişleteceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Öte yandan, Fransız araştırmacılar, polisin ölümcül güç kullanımındaki artışı ele alan bir çalışma yaptı.

Çalışmada, polislerin araçlarında öldürdüğü kişi sayısının, tasarının yasalaşmasının ardından 5 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldı.

2017'den bu yana kamusal uyumsuzluk vakalarının yaklaşık yüzde 35 arttığına işaret edilen çalışmada, söz konusu dönemde polisin kişileri araçlarında öldürdüğü olaylarda yüzde 350 artış olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, kamusal itaatsizliğin yüzde 350'lik bir artışa gerekçe gösterilemeyeceğini savundu.

Fransa'da 2021'de 3, 2020'de 2, 2017 ve 2018'de 6'şar kişi, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken 2019'da böyle bir olay yaşanmadı. 2017'den bu yana trafik çevirmesinde hayatını kaybedenlerin çoğu siyahi veya Arap kökenli kişilerdi.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Olaylar nedeniyle ülkenin 4 kentinin bazı mahallelerinde gece belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Şimdiye kadar 667 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, marketler yağmalandı, araçlar kundaklandı.