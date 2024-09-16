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Fransa'da terör festivali! PKK bayraklarıyla örgüt propagandası yaptılar

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Fransa'da düzenlenen sözde festivalde PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın gösteriye neden izin verdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Fransa'nın Marsilya kentinde sözde festival düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristleri anarak örgüt propagandası yaptı.

ÖCALAN İÇİN SLOGAN ATTILAR

"Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün bayraklarını taşıdı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Fransa'da terör festivali! PKK bayraklarıyla örgüt propagandası yapıldı

FRANSA'NIN İZNİ DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı. Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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