Macron geri adım atmıyor! Sokakları yangın yerine çeviren protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyecekler

Fransa'yı yangın yerine çeviren emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor. Protestocular Bordeaux Belediye binasının ön kapısını ateşe verirken polis 457 kişiyi gözaltına aldı. Hükümet Sözcüsü Veran ise tartışmalı emeklilik reformunu, ülkenin birçok kentindeki grev, kitlesel protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.

Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor.

HER YER ATEŞE VERİLDİ, 457 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransız sendikalarına göre dün akşam ülke genelindeki protestolara yaklaşık 3.5 milyon, polise göre ise 1 milyondan fazla kişi katıldı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux şehrinde belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti.

"ŞİDDETİN HAKLI TEPKİ OLABİLECEĞİ FİKRİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ise Fransız Journal de Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte, protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti. "Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz." ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapacağı bir yol haritasıyla devam edeceğini vurguladı. Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek." yorumunu yaptı.

"ÜLKENİN GELECĞEİ İÇİN GEREKLİ OLAN REFORMLAR OLACAK"

Fransa'da gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylayacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.