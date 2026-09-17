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Fransa'da Gazze'deki soykırımdan bahsedilen programın tekrarının kaldırılması protesto edildi

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Fransa'da Gazze'deki soykırımdan bahsedilen programın tekrarının kaldırılması protesto edildi
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Fransa'da oyuncu Adele Haenel'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına değindiği televizyon programının tekrarının Fransız kamu yayıncısının internet sitesinden kaldırılmasına tepki olarak protesto düzenlendi.

Fransa'da oyuncu Adele Haenel'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına değindiği televizyon programının tekrarının Fransız kamu yayıncısının internet sitesinden kaldırılmasına tepki olarak protesto düzenlendi.

EuroPalestine derneğinin çağrısıyla Filistin destekçileri, başkent Paris'te kamu yayıncısı France TV grubunun binasının önünde gösteri yaptı.

Fransız oyuncu Haenel'in France 5 kanalında Gazze'deki soykırımdan bahsettiği programın tekrarının kaldırılmasını protesto eden göstericiler, programın tekrarının yeniden erişime açılmasını talep etti.

Bir gösterici France TV binasının önünde, Haenel'in söz konusu programda sarf ettiği İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin sözlerini okudu.

France TV'yi söz konusu soykırımla ilgili "sansür" uygulamakla suçlayan göstericiler, Haenel'in programda söylediği " İsrail, Filistin'de soykırım işliyor ve Fransa suç ortaklığı ediyor" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Aynı dövizlerde, "France TV. Sessizlik öldürür. Adele Haenel'in (programının) tekrarını istiyoruz" ve "Sansürü durdurun" yazıları da yer aldı.

Bir gösterici de Gazze'de işlenen savaş suçları ve soykırım delillerini kayıt altına almak amacıyla kurulan "Archive Genocide" adlı dijital arşiv platformunun (archivegenocide.com) adresinin yer aldığı bir afiş taşıdı.

France 5 kanalı, France TV grubunun bünyesinde faaliyet gösteriyor.

" İsrail, Filistin'de soykırım işliyor ve Fransa suç ortaklığı ediyor"

Fransız oyuncu Haenel, 9 Eylül'de kamu yayıncısı France 5 kanalında katıldığı "Büyük Kitabevi" programının sonunda söz alarak Gazze'deki soykırıma tepki göstermişti.

"Ben de bir karar aldım, konuşacağım." diyen Haenel, yayın sırasında oturduğu koltuğu dalış tahtasına benzetmişti.

"Söz konusu koltuktan Fransa'yı saran televizyondaki sessizliğe dalacağını" belirten Haenel, "Burada olduğum için, herkesin duyması için bu sessizliğin neyi barındırdığını söylemek gerekiyor: İsrail Devleti, Filistin'de soykırım işliyor ve Fransa suç ortaklığı ediyor. Kabul edilemez olanı kabul etmeyin. Bu yüzden İsrail'e yaptırım uygulayın ve Filistin'i özgürlüğüne kavuşturun." ifadelerini kullanmıştı.

Haenel'in katıldığı program France TV'nin internet sitesinden kaldırılırken, bu durum Fransız siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA
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