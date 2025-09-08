Fransa'da François Bayrou Hükümeti Düştü, Gösterilerle Kutlandı

Fransa'da merkez sağcı François Bayrou'nun hükümetinin düşmesi, ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerle kutlandı.

Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından vatandaşlar Lyon, Montpellier, Nantes gibi birçok kentte gösteriler düzenledi.

Göstericiler, yaklaşık dokuz aydır ülkeyi yöneten merkez sağcı hükümetin düşmesini kutladı.

Lyon'da ellerinde Filistin bayrakları ve "Güle güle Bayrou" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler belediye binasının önündeki Terreaux Meydanı'nda toplandı.

Revolution Permanente sitesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Lyon'daki eylemciler "Gazze, Lyon seninle" sloganları attı.

Lyon'da polis, hükümetin düşmesini kutlayan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Bir önceki Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından gensoru önergesiyle düşmüştü

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçlarıyla zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri de hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, bugün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Oylamada 15 vekil çekimser kaldı.