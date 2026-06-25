Fransa'da Filistin'e desteği nedeniyle yargılanan siyasetçi Kazib ile dayanışma için eylem düzenlendi

Fransa'da Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılanan siyasetçi Anasse Kazib ile dayanışma göstermek için başkent Paris'te eylem düzenlendi.

Fransa'daki Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) Partisi Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı adayı Kazib'in Filistin'le ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek.

Duruşmadan önce, Kazib'e destek amacıyla yüzlerce kişi Paris Mahkemesi önünde eylem yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Anasse ve baskıya uğrayanların tamamıyla dayanışma" ve " Gazze'de soykırım var, sessiz kalmayacağız" sloganları attı.

Eylemciler, Kazib'in yargılandığı davada takipsizlik kararı çıkmasını ve Filistin'e desteği nedeniyle mahkum edilen aktivistlerin cezalarının düşürülmesini talep etti.

Kazib, EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) kurucusu ve Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da eyleme katıldı.

Eylem için kurulan kürsünün arkasında üzerinde " Filistin'i desteklemek bir suç değil" yazılı büyük bir pankart yer aldı.

"Bu siyasi bir dava"

Kazib, ateşkese rağmen Gazze'de hala binlerce kişinin ölmeye devam ettiğini söyledi.

Yargılandığı dava hakkında "Bu siyasi bir dava, ne eksik ne de fazla. Soykırıma karşı çıkanların ve hükümete muhalif olanların sesleri susturulmaya çalışılıyor." diyen Kazib, dava kapsamında soykırım, katliam, savaş ve uluslararası hukuk uzmanları ile tarihçilerin tanıklık edeceğini belirtti.

Kazib, "Ortada bir soykırım, katliam varken, yaşananlara karşı çıkanlar mahkemedeyken, İsrail ordusunun sözcüleri savaş propagandasını sürdürmek için televizyon stüdyolarını geziyor." diye konuşarak, mahkemeye "Yaşasın Filistin" sözleriyle gireceklerini aktardı.

"Bu, bir savaş tekniği"

Melenchon, Filistinlilere ve Orta Doğu'daki insanlara karşı işlenen suçlara karşı çıkanların küresel çapta baskıya maruz kaldığını dile getirdi.

Fransa'da hakkında soruşturma açılan Filistin destekçilerinin ifade verirken ve basında gördüğü muameleye ilişkin Melenchon, "Bu, bir savaş tekniği; değersizleştirmek, hakaret etmek ve küçük düşürmek için saldıran dış müdahaleleri kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Melenchon, Fransa'da "terör propagandası" iddiasının, Filistinlilerin haklarını destekleyenlerden başka kişilere karşı kullanılacağına inanmak için "aptal" olmak gerektiğini savunarak, "Başından bu yana söz konusu olan, Filistin ve Filistinlilerin savunulmasını engellemekti." şeklinde konuştu.

Kendisi veya Kazib'in gelecek yıl cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bu meseleyle ilgili haksız yere mahkum edilenler hakkında af çıkaracakları taahhüdünde bulunan Melenchon, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazib, bunların siyasi davalar olduğunu söylemekte haklı. Filistinlilerin haklarını neden savunduğumuzu anlatmak durumunda kalıyoruz. Ancak onları Gazze'de ve başka yerlerde katledenler ya da sistematik olarak tüm komşularını işgal edenlerden tek bir tanesi bile Fransız yargısı karşısında suçları hakkında hesap vermek durumunda kalmadı. Bu böyle devam etmeyecek."

Kazib'in, bir başkasının "Yaşasın Filistin direnişi" yazılı paylaşımını Ekim 2023'te retweetlemesi ve "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kasabın yanında olduğunu" savunan bir paylaşımı, yargılanmasına neden olan olaylar arasında yer alıyor.