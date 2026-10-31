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Fransa'da Danıştay Sarı Yelekliler eyleminde hükümetin çevre yolu rotasını onayladı

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Fransa Danıştayı, Paris'te Sarı Yelekliler eyleminde sendikaların istediği Bastille-Nation yürüyüş rotasına onay veren alt mahkeme kararını bozdu. Danıştay yerel yetkililerin istediği çevre yolu güzergahını onayladı; eylemlerde yaklaşık 70 bin kolluk görevlendirilmesi bekleniyor.

Fransa'da Danıştay, Paris'te düzenlenecek Sarı Yelekliler eylemlerinde sendikaların talep ettiği merkezi rotanın uygulanmasını kabul eden alt mahkemenin kararını bozarak hükümet yetkililerinin belirlediği çevre yoluna yakın eylem rotasını onayladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Danıştay Paris'teki Sarı Yelekliler eylemlerinde izlenecek yürüyüş rotasına ilişkin kararını verdi.

Danıştay, sendikaların talep ettiği şekilde yürüyüşün tarihi Bastille ve Nation Meydanları arasında düzenlenmesine onay veren alt mahkemenin kararını iptal etti.

Danıştay, eylem güzergahının yerel yetkililerin istediği şekilde çevre yolu güzergahında Bagnolet Kapısı ve Charenton Kapısı arasında düzenlenmesine karar verdi.

Paris'te 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eyleminde de yürüyüş güzergahı tartışma yaratmıştı. Paris'te mahkeme, sendikaların itiraz ettiği ve emniyetin belirlediği eylem güzergahını onaylarken, yürüyüş Porte d'Italie-Porte de Vincennes güzergahında yapılmıştı.

17 Ekim ve 24 Ekim'in ardından Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı bugün de sokağa inmeye hazırlanıyor.

Eylemler kapsamında ülke genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görev yapması bekleniyor.

Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eyleminde bini aşkın kişi yaralanırken, 3 binden fazla iş yeri zarar görmüş ya da yağmalanmıştı. Hükümet eylemler karşısında kısmi sokağa çıkma yasakları dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Kaynak: AA
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