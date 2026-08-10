Montpellier'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Fransa'nın Montpellier kentindeki bir parkta yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir genç boğazından aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. İki kişi gözaltına alınırken, kavganın nedeni henüz açıklanmadı.
Fransa'nın güneyindeki Montpellier kentinde bıçaklı kavgada bir gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülkenin güneyindeki Montpellier'deki Allee Alberto Giacometti Parkı'nda yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada 16 yaşında bir genç boğazına bıçak darbesi aldı.
Genç, olay yerinde hayatını kaybederken, kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
Kavganın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA