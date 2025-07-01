Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
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Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar sonucu 1900 okul bir gün süreyle kapatıldı. Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm verildi. Sıcak havalar hava kirliliğini artırdı ve özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 1900 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı.

FRANSA'DA SICAKLIK ALARMI

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm, 68 vilayette ise turuncu alarm verildiğini duyurdu. Ülkede gün içinde hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 41 derece olması bekleniyor.

1900 OKUL KAPATILDI

Etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1900 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı. Dün de aynı gerekçeyle 750 okulda eğitime ara verilmişti. Bu arada, sıcak havaların etkisiyle Paris ve çevresinde artan ozon kirliliği, yerel makamları harekete geçirdi.

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Paris Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Paris ve çevresindeki bazı vilayetlerde yalnızca çevreyi en az kirleten belirli araçların trafiğe çıkmasına izin verileceğini, diğer tüm araçların ise trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi. Söz konusu karardan kamu yararına çalışan araçlar muaf tutulurken, ilgili bölgelerde trafikteki hız limitleri de düşürüldü.

EYFEL KULESİ'NİN ÜST KATI KAPATILDI

Başkent Paris'te sıcak havalar nedeniyle Eyfel Kulesi'nin üst katı bugün ziyarete kapatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, aşırı sıcak havalardan öncelikle yaşlı ve çocuklar gibi hassas insanların etkilendiğini kaydetti.

Macron, vatandaşlardan yakınlarının durumuna dikkat etmesini isteyerek, sıcak havalarda su içmek, serin bir yerde kalmak gibi uygulanması gereken tedbirlerin detaylandırıldığı bir görsel paylaştı. Ulusal basındaki haberlere göre, Besançon kentinde bir evsiz ve Grenoble kentinde 73 yaşındaki bir adam, sıcak havalar nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da sıcak hava nedeniyle Tarn-et-Garonne vilayetindeki Golfech Nükleer Santralinin bir reaktörünün faaliyetleri 29 Haziran'dan itibaren durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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