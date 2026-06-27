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Fransa, Burkina Faso'nun diplomatik ilişkileri kesme kararını "düşmanca" olarak nitelendirdi

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun diplomatik ilişkilerini tek taraflı kesme kararını 'düşmanca ve temelsiz' olarak nitelendirdi. Fransa, bu kararın yol açtığı mütekabiliyet önlemlerini değerlendirdiğini ve Burkina Faso halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Burkina Faso ise Fransa'yı 'neo-sömürgeci emeller' ve terör örgütlerine destek vermekle suçladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun diplomatik ilişkilerini kesme kararını "düşmanca ve temelsiz" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransız makamlarının Burkina Faso'nun Fransa ile diplomatik ilişkilerini tek taraflı kesme kararını kayda aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa, Burkina Faso makamlarının son derece endişe verici sapmasını yansıtan bu düşmanca ve temelsiz karardan üzüntü duymaktadır." ifadesi kullanılarak, bu kararın yol açtığı mütekabiliyet önlemlerinin değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

Fransa'nın Burkina Faso halkıyla dayanışma içinde olduğu ve iki halk arasında derin bağlar bulunduğu aktarılan açıklamada, Fransız makamlarının söz konusu ülkede yaşayan devlet personelinin ve vatandaşlarının güvenliğine dikkat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransız vatandaşlarından mevcut bağlamda daha fazla dikkatli olmaları istendi.

Burkina Faso hükümeti tarafından yayımlanan açıklamada, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibarıyla sona erdirilmesine karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın ülkenin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, "neo-sömürgeci emeller" güttüğü, yıkıcı ağlara ve terör örgütlerine destek verdiği iddia edilirken, Fransa'nın Burkina Faso'ya yönelik söylem ve tutumlarının ülkeyi uluslararası toplum nezdinde yalnızlaştırmayı amaçladığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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