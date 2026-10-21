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Fransa Başbakanı Lecornu protestolar öncesi sokağa çıkma yasaklarının uzatıldığını duyurdu

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Fransa Başbakanı Lecornu protestolar öncesi sokağa çıkma yasaklarının uzatıldığını duyurdu
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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, cumartesi planlanan protestolar öncesinde çeşitli kentlerde sokağa çıkma yasaklarının uzatıldığını duyurdu. Paris'te salı gecesi, Marsilya'da cuma gününe kadar her gece sürecek yasak uygulanacak; Lyon'da da benzer yasak uygulanacağı bildirildi.

PARİS, 21 Ekim (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, cumartesi günü yapılması planlanan yeni protestolar öncesinde çeşitli kentlerde sokağa çıkma yasaklarının uzatıldığını duyurdu.

Lecornu salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Belirli bölgelerdeki sokağa çıkma yasakları pazartesi gecesinin sakin geçmesine katkı sağladı" diyerek, gerekli görülen yerlerde salı akşamı yeni kısıtlamaların uygulanacağını belirtti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, pazartesi gecesi uygulanan kısıtlamaların ardından kentin belirli mahallelerinde salı günü saat 23.00 ile çarşamba günü saat 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Fransız haber kanalı BFM TV'nin salı günü yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, salı günü saat 22.00 ile çarşamba günü saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Marsilya'daki kısıtlamalar cuma gününe kadar her gece sürdürülecek. Lyon'da da benzer bir yasağın uygulanacağı bildirildi.

Lecornu salı günü Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan yeni gösteriler için görevlendirilecek polis gücünün "çok büyük ölçekli" olacağını söyledi. Geçen hafta sonu yaşanan olaylardaki güvenlik önlemlerinde eksiklikler bulunduğunu kabul eden Lecornu, müdahalenin fazla durağan kaldığını ve yeterince esnek olamadığını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise aynı gün yaptığı açıklamada, 24 Ekim'de yapılacağı duyurulan gösterilerde şiddet olaylarının önlenmesine yardımcı olmak amacıyla Fransız ordusunun Sentinelle Operasyonu kapsamında görev yapan askerlerin konuşlandırılacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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