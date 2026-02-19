Fransa'dan AB'nin Barış Kurulu Tepkisi

Fransız hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun Washington'da düzenlenen toplantısına katılımına, AB Konseyi'nden bu yönde bir yetki almadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu bu yönde bir yetki almadığı için Washington'da bugünkü 'Barış Kurulu' toplantısına asla katılmamalıydı." ifadelerini kullandı.

Barrot, Barış Kurulu tarafından ele alınan meşru siyasi meselelerin ötesinde, Komisyonun her koşulda Avrupa hukukuna ve kurumsal dengesine titizlikle saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Washington'da yapılan Barış Kurulu'nun ilk liderler toplantısına AB'yi temsilen Komisyonun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica katılmıştı.

Fransa, birçok ülke gibi Barış Kurulu'na davet edilen ülkeler arasında yer alırken Elysee yönetimi Trump'ın bu girişimine Gazze bağlamının ötesinde olduğu ve özellikle hiçbir koşulda sorgulanmaması gereken Birleşmiş Milletler (BM) yapısı ve ilkelerine saygı konusunda önemli soru işaretleri doğurduğu gerekçesiyle sıcak bakmadığını bildirmişti.

Bunun üzerine Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Kurulu'na katılmayı reddetmesi halinde Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.