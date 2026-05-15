'26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali' 12-19 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak

Avrupa'daki uzun soluklu Türk film etkinliklerinden "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"nin 26'ncısı, 12-19 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen festival tanıtım toplantısında, sanatçılara "Yaşam Boyu Onur Ödülü", festivale katkıda bulunanlar ile jüriye de plaket verildi.

Toplantıda konuşan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, festivalin farklı mekanlarda kültürlerarası bağları güçlendirecek çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi.

Festivalin bu yıl mottosunun "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" olarak belirlendiğini dile getiren Sıtkı, "Sinema, farklı kültürleri, hayatları ve hafızaları ortak bir doğruda buluşturan evrensel bir dildir. Bugün geldiğimiz noktada Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, artık yalnızca bir film festivali değil, Türkiye ile Almanya arasında yıllardır büyüyen güçlü bir kültür ve diyalog platformudur. Frankfurt gibi çok kültürlü bir şehirde Türk sinemasını 26 yıldır görünür kılmak bizim için son derece kıymetli. Çünkü sinema yalnızca sanat değil, toplumların birbirini tanıma ve anlama biçimlerinden biridir." dedi.

Sıtkı, Türk sinemasının son yıllarda önemli dönüşümler yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni kuşak yönetmenler, bağımsız yapımlar, kadın sinemacılar, belgeseller ve cesur anlatılarla çok güçlü bir üretim alanı oluştu. Biz de festival olarak bu dönüşümün Avrupa'daki önemli tanıklarından biri olduk. Festivalimiz boyunca yalnızca filmler göstermedik, aynı zamanda düşünce ürettik, tartışma alanları açtık ve kültürlerarası diyaloğa katkı sunduk. Program kapsamında güncel ve evrensel konulara odaklanan etkinliklerin yanı sıra 'Savaş ve Ekonomik Krizin Sinemaya Etkileri' ile Alman Film Enstitüsü ve Film Müzesi ile birlikte yürütülen 'Göçün Perspektifi' projesi kapsamında 'Sinema Diliyle Göç' gibi panelleri gerçekleştireceğiz."

Uzun yıllardır büyük özveriyle çalıştıklarını anlatan Sıtkı, "Festival, önümüzdeki yıllarda Avrupa kültür hayatında çok daha güçlü bir yere sahip olacaktır. Dünyanın giderek kutuplaştığı bir dönemde sanat hala en güçlü buluşma alanıdır. Sinema hala birbirimizi anlamanın en insani yollarından biridir. Bizler de bu festival aracılığıyla konuşmaya, anlatmaya, dinlemeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ödüller

Festivalin bu yılki "Onur Ödülleri"ne, oyuncu Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit, Sibel Kekilli ve Coşkun Göğen layık görüldü.

"Vefa Ödülü" ise genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen önemli filmlere imza atan Yılmaz Zafer adına eşi Perihan Savaş'a, festivalin Frankfurt'taki açılış gecesinde takdim edilecek.

Finalist eserler belli oldu

Yapımcı, yönetmen, yazar Melanie Gartner, film eleştirmeni Barbara Schweizerhof, görüntü yönetmeni Jörg Geissler, yönetmen ve yapımcı Lilo Mangelsdorff, yapımcı, yönetmen ve senarist Simon Pilarski'nin jüride yer aldığı festivalin "Uzun Metraj" dalında, "Tavşan İmparatorluğu", "O da Bir Şey mi", "Gündüz Apollon Gece Athena", "Barselo", "Buradayım, İyiyim", "Sahibinden Rahmet", "Gülizar", "Bildiğin Gibi Değil", "Aldığımız Nefes", "Perde" ve "Noir" filmi finale kaldı.

Yönetmen Hasan Ete, akademisyen Prof. Dr. Nigar Pösteki, yönetmen Aslı Takmaz, yönetmen Şeyda Canan ve oyuncu Selin Yeninci'nin jüride bulunduğu "Belgesel" kategorisinde, "Berona", "Filos", "Kavak Ağacının Gölgesinde", "Roman Gibi", "Muzaffer", "Yeni Han", "Biz Radyoyu Çok Sevdik", "Kitabın Rüyası", "Baletler Köyü", "Pirlerin Düğünü", "Ali Amca" ve "Fısıldayan Duvarlar" yapımları yarışacak.

Akademisyenler Dr. Erdem Yedekçi ile Prof. Dr. Fatima Neşe Kaplan ve oyuncu Rojda Demirer'in kazananı belirleyeceği "Üniversiteler Arası Kısa Film Türkiye" kategorisinde ise "Hatırlayabildiğim Kadarıyla", "Nemesis", "Liminal", "Evim, Güzel Evim", "Çürük", "Misafirler", "Mükemmel Ölçü Nedir?", "Umrumda Değil", "Son Akşam Yemeği" ve "Birbirimize" adlı filmler finalde bulunuyor.

Jürisinde yapımcı ve yönetmen Jutta Feit, besteci ve yapımcı Christoph Rinnert ile yapımcı ve senarist Moritz Becherer'in yer aldığı "Kısa Film Almanya" kategorisinin finaline ise "Isolated", "Augenblicke", "Sentio", "Feige", "Paint it Back", "Someone's Watching Somewhere", "Dustlover", "Tripping Point" ve "Tigers Smile" adlı yapımlar kaldı.

Festivalde Frankfurt'un yanı sıra Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau, Rödermark, Langen, Ginsheim-Gustavsburg, Michelstat, Miltenberg gibi pek çok şehirde gösterimler düzenlenecek.

Ayrıca festival çerçevesinde açık hava sinemaları, liseler ve cezaevlerinde gerçekleştirilecek özel gösterimler ile huzurevi buluşmaları ve kültürel atölyelerle toplumun farklı kesimlerine dokunan projeler hayata geçirilecek.