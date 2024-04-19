Fotoğrafları kendisi paylaştı! Soylu'nun yeni sakallı imajı dikkatlerden kaçmadı

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da yoğun mesai harcayan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

ZİYARETLERE İLİŞKİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Başsağlığı ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşan Süleyman Soylu attığı tweet'te "Nisan'da Beşiktaş'ta elim bir kazada vefat eden Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş'un ailelerine Sarıyer İlçe Başkanımız Halil İbrahim Kurşun ile başsağlığı ziyaretine gittik. Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE UMRE ZİYARETİ YAPMIŞ

Soylu'nun çekilen fotoğraflardaki yeni imajı dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli siyaset adamının sakallarını uzattığı dikkatlerden kaçmadı. Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Umre ziyareti yaptığı öğrenildi.