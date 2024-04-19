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Fotoğrafları kendisi paylaştı! Soylu'nun yeni sakallı imajı dikkatlerden kaçmadı

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti. Çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Soylu'nun sakallı yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da yoğun mesai harcayan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

ZİYARETLERE İLİŞKİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Başsağlığı ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşan Süleyman Soylu attığı tweet'te "Nisan'da Beşiktaş'ta elim bir kazada vefat eden Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş'un ailelerine Sarıyer İlçe Başkanımız Halil İbrahim Kurşun ile başsağlığı ziyaretine gittik. Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafları kendisi paylaştı! Soylu'nun yeni sakallı imajı dikkatlerden kaçmadı

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE UMRE ZİYARETİ YAPMIŞ

Soylu'nun çekilen fotoğraflardaki yeni imajı dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli siyaset adamının sakallarını uzattığı dikkatlerden kaçmadı. Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Umre ziyareti yaptığı öğrenildi.

Fotoğrafları kendisi paylaştı! Soylu'nun yeni sakallı imajı dikkatlerden kaçmadı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milletvekili Sosyal Medya Beşiktaş İstanbul AK Parti Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Doğrucu:

Yeni bir cemaat te o açar sakalı bırakanın peşinden koşar bu halk :)

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Kemal Tankut:

ALLAH CC KABUL ETSİN

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Muharrem Güreli:

Torbacı

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haksız mıyım:

bir müslüman şunları yapsa kurtulur inşallah: iman, namaz, zekat olacak. büyük günahlardan kaçınacak faiz, içki, kumar, adam öldürme vs. sakal olmasa da olur, BİR DE HARAM YEMEYECEK. tekrar diyeyim haram yiyip sakal bırakmak işe yaramaz.

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