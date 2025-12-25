1700 yıl önce yıkılan Fortuna Tapınağı için 3D modellemeyle canlandırma talebi

KAPADOKYA-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, 1700 yıl önce yıkılan Fortuna Tapınağı'nın 3D modelleme çalışmasıyla canlandırılması talebinde bulundu. Erkiletlioğlu, "Sanat tarihçilerinin, bu tapınağın çağdaş örneklerine bakarak 3 boyutlu olarak ayağa kaldırmaları lazım. Burada geniş bir kazı yapılırsa, bu tapınak gün yüzüne çıkarılmış olur" dedi.

Melikgazi ilçesinde Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Pagan inancına ait Fortuna Tapınağı, tanrıça Fortuna adına 2'nci yüzyılda inşa edildi. Tapınak, Caesarea'lı (Kayserili) Eupsychios'un başını çektiği toplu halk hareketiyle yaklaşık 1700 yıl önce yıkıldı. Bunun üzerine Pagan dinine inanan İmparator Julianus, Kayseri'yi şehirler listesinden çıkararak şehrin adını 'Mazaka' olarak değiştirdi. Geçen süreçte bir kısmı toprakla kapanan Fortuna Tapınağı'nın çevresine gecekondular inşa edildi. Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu da birkaç mermer sütun ve tonlarca ağırlıktaki bazalt taşları ile kalıntıları günümüze ulaşan Fortuna Tapınağı'nda inceleme yaptı.

'KAYSERİ VE ROMA TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ'

Erkiletlioğlu, "Şu anda Kayseri ve Roma tarihi için çok önemli bir noktadayız. Büyük bir tapınağın kalıntısı. Muhtemelen Roma tarihinde 'Fortuna Tapınağı' olarak geçen tapınak burası. Beştepeler mevkindeyiz. Tapınak, Beştepeler'in kuzeyinde, ovayı gören bir noktaya yapılmış. Bu tapınağın siyasi bir krize sebep olduğunu biliyoruz. Bu tapınağın işlevi devam ederken; imparator Julianus, Hristiyanlık literatüründe 'dönek' olarak geçiyor. Julianus, kardeşi Constantius Gallus'la beraber burada 6 sene esir hayatı yaşadı. Çünkü Roma imparatoru Constantin'e rakipti" diye konuştu.

'BÜTÜN ŞEHRİ YIKACAĞINI İLAN ETTİ'

İmparator Julian'ın iyi bir Hristiyan olduğunu ancak 361 yılında imparator olduktan sonra yeniden Pagan dinini seçtiğini aktaran Erkiletlioğlu, "Pagan dini, Yunan tanrılarına tapan bir din. O dönemde Roma içinde çok yaygın ve Hristiyanlar ile mücadele halindeler. O, Pagan tapınaklarını ayağa kaldırmaya çalışırken; Kayseri'deki Hristiyanların Fortuna Tapınağı'nı yıktığını duydu. Bunun üzerine sinirlendi ve Pers seferine çıkmak üzere orduyu hazırladı. 363 yılında sefere çıktı ve Kayseri'ye geldiğinde Fortuna Tapınağı'nın Hristiyanlar tarafından yıkıldığını gördü. Buna daha çok sinirlendi ve Kayseri'ye büyük bir altın cezası verdi. Kayseri ismini geri alıp, Mazaka'ya çevirdi. Pers seferinden dönüşte bütün şehri yıkacağını ilan etti. Fakat Pers seferinde bir kargı darbesiyle öldürülünce onun beklentisi olmadı" dedi.

'BAKANLIK EL ATMALI, ÇEVRE İSTİMLAK EDİLMELİ'

Tarihi yapının 3D modelleme çalışmasıyla canlandırılması talebinde bulunan Erkiletlioğlu, "Bu tapınak da bu olaya şahitlik etmiş. Yıkılması sebebiyle imparatorun gazabını çekmiş bir tapınak. Sanat tarihçilerinin, bu tapınağın çağdaş örneklerine bakarak 3 boyutlu olarak ayağa kaldırmaları lazım. Kaldırıldığında Atina'daki tapınak gibi çapı nerdeyse 1 metreye yakın mermer sütunlar, üzerinde konik tarzı işlemeler ve büyük bir çatının burada olduğu görünecek. Çünkü yapı çok büyük bazalt taşları ile yapılmış. Sabun kalıbı gibi işlenmiş. O dönemin teknolojisine göre bu mümkün değil gibi görünüyor ama yapmışlar. Bu görünen belki burasının yarısı veya dörtte biri. Tepenin altına doğru temellerinin gittiği görünüyor. Oralarda açığa çıkarılıp, burada geniş bir kazı yapılırsa bu tapınak gün yüzüne çıkarılmış olur. Bakanlık el atmalı. Çevrenin istimlak edilip, detaylı bir kazı yapılması lazım" dedi.