Haberler

ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Fort Washington Parkı, patlayıcı düzeneklerinin tespit edilmesinin ardından ziyarete kapatıldı. Bölgeye kolluk kuvvetleri ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine kolluk kuvvetleri ve bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi. Kontrollü şekilde tahliye edilen park, ziyarete kapatıldı. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve görüntülerde bomba imha ekibinin olay yerinde koruyucu kıyafetler giydiği görüldü.

FBI: AKTİF BİR TEHDİT OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR BİLGİ YOK

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) açıklamasında kuruluş bünyesindeki Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Dairesince (ATF) olaya yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "İlk bulgular, cihazların yakın zamanda yerleştirilmediğini ve ziyaretçiler veya çevredeki topluluk için aktif veya devam eden bir tehdit olduğunu gösteren hiçbir bilgi olmadığını gösteriyor." denildi.

Prince George's County İtfaiye Departmanı'ndan (PGFD) yapılan açıklamada da "Halk için şu anda herhangi bir tehdit bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

