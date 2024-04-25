Foça'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
İzmir'in Foça ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ilıpınar Mahallesinde 3 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı kazada 35 ST 233 plakalı otomobildeki H.G. (60) ile araçtaki yolcu İ.Ö. (24) yaralandı.
Yaralılar Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.