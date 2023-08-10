Foça Bağarası Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni Yarın Gerçekleştirilecek

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bağarası yeni sanayi sitesinin temel atma törenine tüm komşuları ve misafirleri davet etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de törene katılacak.

Foça Bağarası Sanayi Sitesi'nin temeli, 11 Ağustos Cuma günü (yarın) saat 15.00'te düzenlenecek törenle atılacak. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Sanayi esnafımızın daha modern ve sağlıklı iş koşullarına kavuşması için yapımına başlayacağımız Bağarası yeni sanayi sitesinin temel atma törenine, tüm komşularımızı ve misafirlerimizi davet ediyoruz" dedi.

2870 metrekarelik alanda aynı iş kollarını bir araya getiren ve 21 modern iş yerinin yer alacağı Foça Bağarası Sanayi Sitesi temel atma törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.

Foça Belediyesi Tahıl Kurutma Tesisi yanındaki Bağarası Sanayi Sitesi temel atma törenine katılmak isteyen vatandaşlar için Foça pazar yerinden saat 14.00, Yenifoça pazar yerinden saat 14.00, Bağarası köy meydanından saat 14.30, Gerenköy köy meydanından saat 14.30'da araç kaldırılacak.

Başkan Gürbüz, tüm vatandaşları temel atma törenine davet etti.