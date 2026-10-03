FlyDubai uçuşunda kaptana saldırdığı belirtilen yardımcı pilot Umman'da yasaklı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dubai- Tel Aviv seferi sırasında kaptan pilota saldırdığı belirtilen yardımcı pilotun, Umman vatandaşı Hamam el-Hammami olduğu ve ülkesinde "aşırı görüşleri" nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.Fly Dubai Havayolları'nın Dubai-Tel Aviv seferi sırasında, kaptan pilot Smit Machchhar'a saldırarak uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edilen yardımcı pilotun, 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hamam el-Hammami olduğu bildirildi.

Birçok medya kuruluşunun güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberine göre, söz konusu şahsa Fly Dubai'de çalışmaya başlamadan önce, radikal ideolojik görüşleri nedeniyle ülkesi Umman'da uçuş yasağı getirilmiş ve Oman Air'deki görevinden uzaklaştırılmış.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Ummanlı yetkililerin "aşırılıkçı görüşler beslediğini" tespit ettiği El-Hammami, bir dönem Suriye'de bulundu. Yetkililer, yardımcı pilotun bu dönemde radikal grupların etkisine girmiş olabileceğini belirtiyor.

Amerikan televizyonu ABC News ise üst düzey istihbarat ve güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, şüphelinin pilotluk eğitim sürecinde dahi radikal içerikli materyaller bulundurduğunu öne sürdü.

Ne olmuştu?

Fly Dubai'ye ait FZ 1073 sefer sayılı uçak, İsrail hükümetinin aktardığına göre, Çarşamba günü bir terör saldırısından kıl payı kurtuldu. Dubai'den kalkan uçak Suudi Arabistan hava sahasında aniden sert bir irtifa kaybı yaşadı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yardımcı pilotun uçağı düşürmek amacıyla kaptana bıçakla saldırdığını dile getirdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre birkaç yolcu kokpite girerek yardımcı pilotu etkisiz hale getirdi. İçinde 174 yolcu bulunan uçak, daha sonra, Suudi Arabistan'da Tabuk Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Çoğu İsrailli olan yolcular, Suudi Arabistan'dan başka bir uçakla İsrail'e götürüldü.

AFP,AP,DW / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle