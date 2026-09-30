Flydubai, Suudi Arabistan'a acil iniş sonrası İsrail uçuşlarını 6 gün askıya aldı

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Dubai- Tel Aviv seferini yapan uçağının Suudi Arabistan'a acil iniş yaptığı olayın ardından Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin İsrail uçuşlarını 6 gün süreyle askıya aldığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde kararın BAE ile koordineli olarak alındığını ileri sürdü.

Flydubai'nin İsrail uçuşlarının 6 gün süreyle askıya alındığı bildirilen haberde, yapılacak soruşturmanın sonucuna bağlı olarak bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Haberde, BAE'deki İsrailli yolcuların İsrail havayolu şirketleri tarafından ülkeye getirileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA