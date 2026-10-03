FKÖ, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planlarının 8 köyü izole edeceğini açıkladı

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ordu desteğiyle yürüttüğü yerleşim planlarının hız kazandığını, bu planların bölgenin bütünlüğünü bozmayı, Filistin köy ve beldelerinin birbirinden tecrit edilmesini ve bölge sakinlerinin hareketlerinin kısıtlanmasını hedeflediğini açıkladı.

FKÖ'ye bağlı Toprakları Savunma ve Yerleşim Faaliyetleriyle Mücadele Ulusal Bürosu tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü yerleşim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, Ramallah ve El-Bire kentlerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusuyla koordinasyon halinde yolları ve ulaşım güzergahlarını yeniden düzenlemek amacıyla "463" numaralı yol ile "Çin Yolu" olarak adlandırılan güzergahı açmaya çalıştığı kaydedildi.

Bu planın, Telmon ve Dolev yerleşimleri çevresindeki yasa dışı yerleşim noktalarını birbirine bağlamayı amaçladığı belirtildi.

Söz konusu planların, Ras Kerker, El-Caniye, Deyr Ammar ve Beytillu'nun da aralarında bulunduğu 8 Filistin köyünü, ayrıca Reyhan ve Et-Tayra mahallelerini güneydeki çevrelerinden izole etme tehdidi oluşturduğu aktarıldı.

Planların Filistinlilerin hareketlerini ve aralarında İstişari Hastanesi ile Amerikan Arap Üniversitesinin de bulunduğu hayati öneme sahip kurumlara ulaşımını engelleyen askeri noktalar ve kontrol noktalarının kurulmasını da kapsadığı vurgulanan raporda, bu süreçte zeytinliklere ve su kaynaklarına el koyma faaliyetlerinin de sürdüğü kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yeni yerleşim planı

İsrail makamlarının, Batı Şeria'nın güneyinde "Gad Natan" adıyla yeni bir yasa dışı yerleşim kurmayı planladığı aktarılan raporda, planın, El Halil, Kudüs ve Ölü Deniz yönünde uzanan bir yerleşim bağlantısı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu projenin Beytüllahim ile El Halil arasındaki tarihi bağlantıyı kesebileceği, Buteyr ve El-Velce'nin de aralarında bulunduğu çevredeki köyleri kuşatarak kapalı kantonlara dönüştürebileceği vurgulandı.

İsrail hükümetinin, Gush Etzion yerleşim blokundaki 6 yasa dışı yerleşim noktasının yasallaştırılarak bağımsız yerleşimlere dönüştürülmesini onayladığı belirtildi. Ayrıca El Halil'deki Es-Semu ve Dura beldelerinde 567 yeni konut inşası için nihai onay verildiği aktarıldı.

Kalkilya'nın doğusunda 400 yeni konut inşası

Raporda, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde ise İsrail makamlarının Kalkilya'nın doğusundaki Karnei Şomron yerleşimini genişletmek amacıyla 400 yeni konut inşası için ihale açtığı belirtildi.

Planın, söz konusu yerleşimi çevresindeki diğer yerleşimlerle birleştirerek Batı Şeria'nın iç kesimlerini İsrail kentlerine bağlayan büyük bir yerleşim bloku oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Azzun, Cinsafut ve Kefr Lakif beldelerine ait topraklara el konulması sonucunu doğuracak planın, bu beldelerin tamamen izole edilmesine ve doğal kentsel gelişimlerinin engellenmesine yol açacağı kaydedildi.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 156 yasa dışı yerleşim biriminde ve Yahudi gruplarının kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 360 kaçak yerleşim noktasında Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

Kaynak: AA