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Fırtınada mahsur kalan genç uzaktan kumandalı cankurtaranla kurtarıldı

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Antalya'da fırtına ve sağanak nedeniyle denizde mahsur kalan genç, uzaktan kumandalı insansız cankurtaran yardımıyla kurtarıldı. Olay, Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Genç, dalgalara aldırış etmeden denize girdi ve açığa sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, uzaktan kumandalı cankurtaranı kullanarak genç ve dalış eğitmenini kurtardı. Genç, hastaneye kaldırıldı.

Fırtına ve sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Antalya'da, denizde mahsur kalan genç uzaktan kumandalı insansız cankurtaran yardımıyla kurtarıldı.

Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalara aldırış etmeyen 19 yaşındaki Bedirhan Kiril denize girdi. Bir süre sonra açığa sürüklenen genci fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, genci kurtarmak için can yeleğini giyerek denize girdi.

Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, uzaktan kumandalı insansız cankurtaranı yollayarak Kiril ve Sunduvaç'ı sahile çekti.

İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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