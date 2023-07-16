Fırat Çakıroğlu cinayetinde olay yerindeki sanığın cezası istinafta onandı

İZMİR'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) öldürülmesine ilişkin davada Cihat Babatonguz'un (33) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, istinaf mahkemesinde de onandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. Daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği anlaşıldığından istinaf başvuru nedenlerinin yerinde görülmediğine vurgu yaptı.

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak Nurullah Semo'ya bu kez 'terör örgütü üyeliği' suçu yerine 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Semo'ya yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Daire, sanığa 'kasten öldürme' ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar bölümünde yer alan 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçları nedeniyle verilen hapis cezalarının miktarı ve sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süre dikkate alındığında, ölçülülük ve orantılılık ilkesinin bozulmamış olduğunun altını çizdi. Daire, atılı suçların niteliği karşısında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına karar verip, tahliye talebini de reddetti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl hapis cezasını onadı.