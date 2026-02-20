Haberler

Firari hükümlü, kapı zilini kurye gibi çalan polis ekiplerince yakalandı

Firari hükümlü, kapı zilini kurye gibi çalan polis ekiplerince yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, yemek siparişi verirken 'Zile üç kere basın' notu düşerek yakalandı. Polis, kapı zilini kurye gibi çalarak içeri girdi ve şahsı gözaltına aldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yemek siparişi verirken 'Zile üç kere basın, duyamayabilirim' şeklinde not düştüğü belirlenen firari hükümlü, kapı zili polis ekiplerince kurye gibi 3 kez çalınarak açtırılıp, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 'Yaralama', 11 'Hırsızlık', 7 'Tehdit ve hakaret', 5 'Yağma', 4 kişiyi 'Hürriyetinden yoksun kılma', 2 kişiyi 'Kasten öldürme' ve 1 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin saklandığı evi tespit etti.

AKŞAMLARI DIŞARI ÇIKIYORMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince incelenen 250 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinde; F.D.'nin, havanın karanlık olduğu saatlerde kardeşine ait araç ile dışarı çıktığı, tanınmamak amacıyla kasket kullandığı, son 1 ay içerisinde 3 farklı ikamet değiştirdiği, ikamet ettiği adreslere farklı isimler kullanarak yemek siparişi verdiği tespit edildi.

'ZİLE ÜÇ KERE BASIN'

Ayrıca yemek siparişi verirken, 'Zile üç kere basın, duyamayabilirim' şeklinde not düştüğü ve üç kez zile basılmadan kapıyı açmadığı tespit edilen F.D., Gemlik ilçesindeki adrese düzenlenen düzenlen operasyonda; kapı zili polis ekiplerince kurye gibi 3 kez çalınarak açtırılıp, yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!