Finlandiya, Danimarka'nın Talebi Üzerine Grönland'a Askeri Personel Gönderecek

Finlandiya hükümeti, Danimarka'nın talebi üzerine İsveç ve Norveç ile birlikte Grönland'a askeri personel gönderme kararı aldı. İki irtibat subayı gönderecek olan Finlandiya, bölgedeki güvenlik ve olası manevra seçeneklerini değerlendirecek.

HELSİNKİ, 16 Ocak (Xinhua) -- Finlandiya hükümeti, Danimarka'nın talebi üzerine İsveç ve Norveç ile birlikte Grönland'a askeri personel gönderme kararı aldı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada perşembe günü Grönland Hükümeti ve Danimarka Savunma Bakanlığı'nın, NATO müttefikleriyle yakın işbirliği içerisinde Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin Grönland'daki askeri faaliyetlerini sürdürme kararı aldığı belirtildi.

Finlandiya, Danimarka'nın talebi üzerine bölgedeki yerel koşullara uyum sağlamak ve gelecekteki olası manevra seçeneklerini değerlendirmek üzere Grönland'a iki irtibat subayı gönderecek.

Açıklamada Kuzey Kutup Bölgesi'nde güvenliğin tahkim edilmesi için ittifakın daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği kaydedildi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, NATO'ya katıldıkları günden bu yana Kuzey Kutup Bölgesi'nin güvenliğine aktif katkı sağladıklarına dikkat çekerek, "Müttefiklerimiz Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki kabiliyetlerini geliştirdikçe ülkemizin güvenliği de güçlenecektir" dedi.

