Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu, İran ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı. Ayrıca, Türkiye'deki okul saldırılarında yaşamını yitirenlere taziye mesajı iletti.

(ANKARA) - Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü ve Orta Doğu'daki durum, İran ve Hürmüz Boğazı'nı ele aldıklarını belirterek, " Türkiye'de iki okulda meydana gelen saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunmak isterim" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Valtonen, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk mevkidaşım Hakan Fidan ile yaptığımız görüşme çok verimli geçti. Orta Doğu'daki durum, İran ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldık.  Seyrüsefer özgürlüğü tartışmaya müzakere edilemez. Ayrıca Ukrayna'daki barış çabalarını da değerlendirdik. Orta Doğu'daki kriz, Ukrayna'ya verilen desteği etkilememelidir."

Ayrıca, Türkiye'de iki okulda meydana gelen saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunmak isterim."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

