FinFest 2025: Türkiye ve Finlandiya Arasında Eğitimde İş Birliği Zirvesi

(İSTANBUL)- Finlandiya'nın Türkiye'deki ilk ve tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle, N.E.T Akademi yürütücülüğünde Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek. Finlandiya ve Türkiye'den yüzlerce temsilcinin katılacağı etkinliklerle, Türk–Fin eğitim modelinin inşası tartışılacak.

Dünyada eğitim sistemleri 21. yüzyılın hızla değişen koşullarına uyum sağlamak için yeniden şekilleniyor. Ezberci yaklaşımlardan uzak, yaratıcılığı ve eşitliği merkeze alan modeller öne çıkarken, bu dönüşümün öncü ülkelerinden biri olan Finlandiya, şimdi birikimini Türkiye'nin dinamik eğitim ortamıyla buluşturuyor. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle, N.E.T Akademi yürütücülüğünde düzenlenen FinFest 2025, iki ülke arasında eğitim, teknoloji, bilim ve kültür alanlarında çok katmanlı bir iş birliği platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Temsilciler Ankara ve İstanbul'da bir araya gelecek

Finlandiyalı uzmanların bilgi birikimini, Türk eğitimcilerin deneyimleri ve kültürel değerleriyle harmanlayarak özgün bir "Türk–Fin Eğitim Modeli" oluşturmak amacıyla FinFest 2025 buluşmaları, 2-3 Kasım'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, 7-8 Kasım'da ise İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Finlandiya'dan 20 farklı kurum ve üniversite ile Türkiye'den 200'ü aşkın kurumun temsilcilerini bir araya getirecek.

Eğitimin paydaşları aynı sahada

Öğretmenlerden girişimcilere, okul yöneticilerinden öğrencilere kadar geniş bir katılımcı profiline hitap eden FinFest, öğretmenler ve okul yöneticileri için Sertifikalı Öğretmen Eğitimi ve Pedagojik Liderlik Seminerleri, öğrenciler ve veliler için MindFindr Kariyer Planlama Atölyesi ve Ebeveynlikte Fin Yaklaşımı gibi oturumlara yer verecek. Zirvenin en dikkat çekici akademik oturumlarından biri ise "Karşılaştırmalı Fin-Türk Eğitim Paneli" olacak. Panel kapsamında iki ülkenin eğitim sistemleri, öğretmen yetiştirme politikaları ve öğrenci başarısına etki eden sosyal-kültürel faktörler masaya yatırılacak. Finlandiya'dan gelen uzmanlar ile Türkiye'den akademisyenler, farklı modellerin güçlü yönlerini tartışarak karşılıklı öğrenme kültürünü güçlendirecek.

Her yaştan bireyin dünyasında yeni ufuklar açılacak

Etkinlikte 10-14 yaş arası çocuklara yönelik Arkki Türkiye Yaratıcı Zihinler Atölyesi, mimarlık ve sanat aracılığıyla yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken; eğitimciler için Yaratıcı Öğretmen Eğitimi oturumları, sınıf içi uygulamalara yenilikçi bakış açıları kazandıracak. Etkinlik kapsamında ayrıca, dünyaca ünlü Angry Birds yaratıcısı dünyanın en büyük girişimcilik etkinliği olan Slush'ın kurucularından Peter Vesterbacka gibi Finlandiya'nın küresel çapta tanınan girişimcileri de yer alacak. Finlandiya'da ücretsiz lise eğitimi, sürdürülebilir girişimcilik ve yaratıcı ekonomi temalı paneller, gençlere hem kariyer hem vizyon anlamında yeni ufuklar açacak.

Türkiye'nin eğitim yolculuğuna uluslararası bir perspektif kazandırmayı hedefleyen FinFest, iki ülke arasında akademik, kültürel ve teknolojik iş birlikleri için de güçlü bir zemin hazırlayacak.