Haberler

FinFest 2025: Türkiye ve Finlandiya Arasında Eğitimde İş Birliği Zirvesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya'nın Türkiye'deki ilk eğitim zirvesi FinFest 2025, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye ve Finlandiya'dan temsilcilerin katılacağı etkinlikte, Türk-Fin eğitim modelinin geliştirilmesi ve eğitim sistemlerindeki yenilikler tartışılacak.

(İSTANBUL)- Finlandiya'nın Türkiye'deki ilk ve tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle, N.E.T Akademi yürütücülüğünde Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek. Finlandiya ve Türkiye'den yüzlerce temsilcinin katılacağı etkinliklerle, Türk–Fin eğitim modelinin inşası tartışılacak.

Dünyada eğitim sistemleri 21. yüzyılın hızla değişen koşullarına uyum sağlamak için yeniden şekilleniyor. Ezberci yaklaşımlardan uzak, yaratıcılığı ve eşitliği merkeze alan modeller öne çıkarken, bu dönüşümün öncü ülkelerinden biri olan Finlandiya, şimdi birikimini Türkiye'nin dinamik eğitim ortamıyla buluşturuyor. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle, N.E.T Akademi yürütücülüğünde düzenlenen FinFest 2025, iki ülke arasında eğitim, teknoloji, bilim ve kültür alanlarında çok katmanlı bir iş birliği platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Temsilciler Ankara ve İstanbul'da bir araya gelecek

Finlandiyalı uzmanların bilgi birikimini, Türk eğitimcilerin deneyimleri ve kültürel değerleriyle harmanlayarak özgün bir "Türk–Fin Eğitim Modeli" oluşturmak amacıyla FinFest 2025 buluşmaları, 2-3 Kasım'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, 7-8 Kasım'da ise İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Finlandiya'dan 20 farklı kurum ve üniversite ile Türkiye'den 200'ü aşkın kurumun temsilcilerini bir araya getirecek.

Eğitimin paydaşları aynı sahada

Öğretmenlerden girişimcilere, okul yöneticilerinden öğrencilere kadar geniş bir katılımcı profiline hitap eden FinFest, öğretmenler ve okul yöneticileri için Sertifikalı Öğretmen Eğitimi ve Pedagojik Liderlik Seminerleri, öğrenciler ve veliler için MindFindr Kariyer Planlama Atölyesi ve Ebeveynlikte Fin Yaklaşımı gibi oturumlara yer verecek. Zirvenin en dikkat çekici akademik oturumlarından biri ise "Karşılaştırmalı Fin-Türk Eğitim Paneli" olacak. Panel kapsamında iki ülkenin eğitim sistemleri, öğretmen yetiştirme politikaları ve öğrenci başarısına etki eden sosyal-kültürel faktörler masaya yatırılacak. Finlandiya'dan gelen uzmanlar ile Türkiye'den akademisyenler, farklı modellerin güçlü yönlerini tartışarak karşılıklı öğrenme kültürünü güçlendirecek.

Her yaştan bireyin dünyasında yeni ufuklar açılacak

Etkinlikte 10-14 yaş arası çocuklara yönelik Arkki Türkiye Yaratıcı Zihinler Atölyesi, mimarlık ve sanat aracılığıyla yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken; eğitimciler için Yaratıcı Öğretmen Eğitimi oturumları, sınıf içi uygulamalara yenilikçi bakış açıları kazandıracak. Etkinlik kapsamında ayrıca, dünyaca ünlü Angry Birds yaratıcısı dünyanın en büyük girişimcilik etkinliği olan Slush'ın kurucularından Peter Vesterbacka gibi Finlandiya'nın küresel çapta tanınan girişimcileri de yer alacak. Finlandiya'da ücretsiz lise eğitimi, sürdürülebilir girişimcilik ve yaratıcı ekonomi temalı paneller, gençlere hem kariyer hem vizyon anlamında yeni ufuklar açacak.

Türkiye'nin eğitim yolculuğuna uluslararası bir perspektif kazandırmayı hedefleyen FinFest, iki ülke arasında akademik, kültürel ve teknolojik iş birlikleri için de güçlü bir zemin hazırlayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.