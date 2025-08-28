Fındık Mevsiminde Çocuklara Eğitim Desteği

Doğu ve Güneydoğu'dan Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

İkizce Kaymakamlığı koordinasyonunda, fındık tarımında çocuk işçiliğini önlemek ve çocukların bahçede değil, oyun ve eğitim alanlarında olmalarını sağlamak amacıyla 8 yıldır "Her Çocuk Bir Dünya Projesi" yürütülüyor.

Çocuklar, bölgede faaliyet gösteren bazı fındık firmalarının da destek verdiği proje kapsamında, İkizce İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen atölyelerde eğitimlere ve çeşitli etkinliklere katılıyor.

Projenin akademik danışmanlığını yapan Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Kontaş Azaklı, AA muhabirine, proje kapsamında bu yıl 56 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

Sağlık hizmeti de sunulan çocukların müzik ve resim gibi çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan Kontaş, "Projede ilk yıldan bu yana bizimle birlikte olan çocuklar var. Çocukların büyüdüklerine, farklı eğitim kademelerine geçtiklerine hep birlikte şahit oluyoruz." dedi.

Çocuklarla ilgili gelişmeleri yaşadıkları şehirlerde de takip ettiklerini vurgulayan Kontaş, onlara burs desteği sağlandığını da kaydetti.