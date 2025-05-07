Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Fındık Bahçelerinde Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Yeni Tuzaklar Kuruluyor

Fındık Bahçelerinde Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Yeni Tuzaklar Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'de fındık bahçelerine zarar veren kahverengi kokarsa karşı kimyasal ve biyolojik mücadeleye ek olarak 20 bin funnel tuzağın kurulması hedefleniyor. Feromonlu tuzaklarla zararlının yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar sürüyor.

DOĞU Karadeniz'de özellikle fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı istilacı böceğe karşı kimyasal ve biyolojik mücadelelere takviye olarak geliştirilen yapışkanlı tuzakların ardından funnel (hunili) tuzaklar da devreye alındı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Engin Pehlivan, "Feromonlu tuzakları, belirlediğimiz lokasyonlardaki fındık bahçelerine yerleştiriyoruz" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan 'kahverengi kokarca' adlı istilacı böceğe karşı başlatılan mücadele sürüyor. Bölgede böceğe karşı kimyasal ve biyolojik mücadeleye takviye olarak geliştirilen yapışkan tuzakların da devreye alınmasının ardından biyoteknik mücadelenin bir parçası olan funnel tuzaklar da kurulmaya başlandı. Kurulan tuzakların içerisine kahverengi kokarcaları cezbeden madde olan feromon konuldu. Eylül ayına kadar kurulacak olan 20 bin funnel tuzak ve haziran ayında doğaya salınacak olan 50 bin samuray arısıyla bahçelerin kahverengi kokarcalardan koruması hedefleniyor.

'20 BİN FUNNEL TUZAK KURMUŞ OLACAĞIZ'

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Engin Pehlivan, Eylül ayında kadar 20 bin funnel tuzağın fındıklıklara asılacağını ifade ederek, "Yaptığımız bu funnel tuzak çalışması, biyoteknik mücadelenin bir parçasıdır. Feromonlu tuzakları, belirlediğimiz lokasyonlardaki fındık bahçelerine yerleştiriyoruz. Kahverengi kokarcayı, kimyasal ve kalıntı olmaksızın belli bir noktaya çekerek imhasını sağlıyoruz. Kahverengi kokarca için tasarlanmış olan bu tuzakların 20 bin tanesini 1 Eylül'e kadar fındıklıklarımıza asmış olacağız. Bu tuzaklama bizim için büyük bir şans. Tuzakları, bakanlığımızın göndermiş olduğu ödenekler ile temin ederek üreticilerimizin bahçesine yerleştiriyoruz. Üreticilerimizi de biyoteknik mücadeleyi benimsetmeye çalışıyoruz" dedi.

'TÜM MAHARET CEZBEDİCİ FEROMONLARDA'

Pehlivan, kahverengi kokarcayı cezbedecek olan maddenin (feromon) olduğunu ve buna geldiklerini belirterek, "Üreticimizin kimyasal ilaç kullanma noktasındaki tedirginliğini de önlemiş oluyoruz. En büyük mücadeleyi kahverengi kokarcaya karşı feromonlu funnel tuzaklarıyla gerçekleştiriyoruz. Feromonlu tuzak ve haziran ayında salınımını gerçekleştireceğimiz samuray arısıyla kahverengi kokarcanın ekonomik zarar seviyesini alta çekmesini hedefliyoruz. Tuzağımızın içerisinde kahverengi kokarcayı cezbetmeye yarayan ve 2 parçadan oluşan feromon paketimiz var. Bunun içerisinde 3 tane biyokimyasal madde emdirilmiş, kokarcayı bu noktaya toplamaya yarayan feromon var. Toplama haznesi ve 2 adet hunisi var. Tüm maharet cezbedici feromonlardadır. Uzun vadeli ve sağlam olması açısından da haznesinin bidon olmasını tercih ettik" diye konuştu.

'TÜRKİYE GENELİNDEKİ RAKAM 1 MİLYON'

50 bin samuray arısının doğaya salınacağını aktaran Pehlivan, "Samuray arısı, biyolojik mücadelede en güçlü silahlarımızdan birisi. Bu yıl Trabzon'da 50 bin samuray arısının doğaya salınımını gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 103 lokasyonlara 10 bin tanesinin salınımını yapmıştık. Türkiye genelinde bu rakam 1 milyon. Sahadaki uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kahverengi kokarcaların olmadığı noktalarda yapışkan tuzaklar ile zararlının yoğunluğunu ve yönelimini tespit etmeye çalışıyoruz. Funnel ve yapışkan tuzaklarla zararlıyı tespit ederek, yoğunluk seviyesini alta çekmek için sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Derya Uluğ'un uzlaşma kararını hiçe sayan saplantılı hayranı tutuklandı

Sahnede zor anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayran hakkında karar
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.