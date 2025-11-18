Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Film-San Vakfı tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen etkinlikle "Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri" verildi.

Rami Kütüphanesi F3 Salonu'nda Sultangazi Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen gecede, 2024-2025 sezonu boyunca sinema, dizi ve dijital platformlarda başarılı yapımlara imza atan isimlere ödülleri takdim edildi.

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özen, açılışta yaptığı konuşmada vakfın 1975'ten bu yana faaliyet gösterdiğini, sinema ve dizi ödüllerinin de ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geceye katkıda bulunanlara teşekkür eden Özen, "Hayat kısa sanat uzundur mottosu ile yola çıktık. Bu gece tören sonunda vereceğimiz fotoğrafla beraber Film-San arşivine güzel bir fotoğraf ekleyeceğiz." dedi.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, "Açıldığı günden bugüne ülkemizin önemli kültür sanat merkezlerinden birine dönüşen Rami Kütüphanesi'nde sizleri ağırlamış olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe ev sahipliği yapmayı seve seve kabul ettiklerini belirten Çelik, Rami Kütüphanesi'nin tarihine, kütüphane olarak açılıncaya kadarki sürece ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi.

"Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ise "Bugün burada sadece bir ödül töreninde değil aynı zamanda Türkiye'nin hikayesini beyaz perdeye yansıtan büyük bir emeğin buluşma noktasındayız." şeklinde konuştu.

Sinemanın bazen bir şehrin ruhunu, bazen bir insanın iç sesini, bazen de bir toplumun bütün duygularını ortaya koyan bir alan olduğunu ifade eden Öztürkmen, "İşte bu nedenle biz kültüre ve sanata yaptığımız bütün yatırımları çok değerli görüyoruz. Çünkü gelecek nesillere bıraktığımız büyük bir miras olarak görüyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak bizler sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Sinemaya destek vermeyi de sadece bir paydaşlık olarak değil, topluma, gençlere, kültüre, hafızamıza sahip çıkma bilincimizin bir yansıması olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ile Arzu Yetiş Kocatepe'nin üstlendiği törende, Film-San tanıtımı ve bu yıl hayatını kaybeden ünlülere ilişkin hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

Yönetmen, senarist, oyuncu, teknik ekip gibi birçok kategoride aday gösterilen sektör profesyonellerinin ödüllerine kavuştuğu gecede, sahneye çıkanlar düşüncelerini aktardı.

Gecede Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Sanata Katkı Ödülü"ne, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Ferdi Merter Fosforoğlu ve Seren Serengil "Vefa Ödülü"ne, Meral Çetinkaya ve Engin Çağlar da "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

"En İyi Dizi Set Amiri" Eşref Rüya dizisiyle Metin Yaldız, "En İyi Dizi Kurgu" Eşref Rüya ile Ömer Cebeci, "En İyi Dizi Müzik" Eşref Rüya ile Aytuğ Yargıç, "En İyi Dizi Senarist" Uzak Şehir dizisiyle Gülizar Irmak, "En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni" Eşref Rüya ile Veysel Tekşahin, "En İyi Dizi Yönetmen" Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisiyle Hilal Saral oldu.

Gecede, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisiyle Yiğit Kirazcı ve Eşref Rüya ile Tolga Tekin'in "En İyi Dizi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu" ödülü alırken, "En İyi Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu" ödülü Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ile Gonca Vuslateri'ne, "En İyi Dizi Erkek Oyuncu" ödülü Uzak Şehir ile Ozan Akbaba'ya, "En İyi Dizi Kadın Oyuncu" ödülü "Uzak Şehir" ile Sinem Ünsal'a, "Umut Veren Oyuncu" ödülleri Ayaz Gülşen, Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu, Ada Erma, Melisa Duru Ünal'a, "En İyi Dizi" ödülü Eşref Rüya ile Timur Savcı ve Burak Sağyaşar - Tims & B Productions'a verildi.

"Digital En İyi Dizi" ödülü "İstanbul Ansiklopedisi"ne, "Digital En İyi Sinema Filmi" ödülü "Gelin Takımı"na, "En İyi Sinema Filmi" ödülü "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ve "Mukadderat"a verilirken, Siyah Bere dizisi ile İlhan Şen "Digital En İyi Dizi Erkek Oyuncu", Gassal ile Hande Soral "Digital En İyi Dizi Kadın Oyuncu", Takıntılar ile Sarp Akkaya "Digital En İyi Sinema Erkek Oyuncu", Ecem Erkek "Digital En İyi Sinema Kadın Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

Hamdi Deniz "En İyi Sinema Kurgu", Güldiyar Tanrıdağlı "En İyi Sinema Müzik", Berke Üzrek "En İyi Sinema Senarist", Eyüp Boz "En İyi Sinema Görüntü Yönetmeni", Nadim Güç "En İyi Sinema Yönetmeni", Can Kızıltuğ "En İyi Sinema Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu", Zeynep Kankonde "En İyi Sinema Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu", Mert Turak "En İyi Sinema Erkek Oyuncu", Öznur Serçeler ve Pelin Karahan da "En İyi Sinema Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.