Filiz Kerestecioğlu'ndan Bakan Kirişci'ye: 'Şırnak'taki Ağaç Kesimleri Hangi Planlamaya Göre ve Ne Amaçla Yapılmaktadır?'

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye " Şırnak'taki ağaç kesimleri hangi planlamaya göre ve ne amaçla yapılmaktadır? Ormanlık alan oranının 7 aylık sürede yüzde 44'ten yüzde 36'ya düşmesine yol açacak ölçüde ağaç kesimi, ormanlarda yetişmekte olan fidanları, keza dikili yaş ve kuru ağaçları kesmeyi, sökmeyi, boğmayı ve yaralamayı yasaklayan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14/A ve 14/B bentlerine göre suç değil midir" diye sordu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Şırnak ve çevre illerde yapılan ağaç kesimlerini TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kerestecioğlu, şunları kaydetti:

"Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu'nun hazırladığı rapor, ilde son yıllarda orman kesiminin arttığını göstermektedir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Şırnak'ta 02.2021'de yüzde 44 olan ormanlık alan oranı son dönemde yüzde 36'ya düşmüştür. Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu ağırlıklı olarak Şırnak ilinin merkez kısmının yüksek yerlerinde ve Şırnak-Siirt arasındaki dağlık bölgelerde ve İdil-Midyat arasında orman ağaç kesimleri yapıldığını tespit etmiştir. Kesilen ağaçların piyasa değerinin çok altında çevre illere ve Kayseri, Gaziantep, Osmaniye gibi şehirlere gönderildiği söylenmektedir. Komisyon, ihale sürecinin yasal usul işletilmeden yapıldığını öne sürmektedir. Komisyon raporunda Temmuz 2022 itibariyle kesimin 14 farklı bölgede devam ettiği fotoğraflarıyla birlikte gösterilmiştir. Ağaç kesiminin aynı hızda devam etmesi bölgede iklim değişikliğine yol açarak ormanlık alanları kuraklaştıracaktır."

"ŞIRNAK İLİNDE ORMAN KIYIMI NE ZAMAN SONLANDIRILACAKTIR"

Kerestecioğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye şu soruları yöneltti:

"Şırnak'taki ağaç kesimleri hangi planlamaya göre ve ne amaçla yapılmaktadır? Ormanlık alan oranının 7 aylık sürede yüzde 44'ten yüzde 36'ya düşmesine yol açacak ölçüde ağaç kesimi, ormanlarda yetişmekte olan fidanları, keza dikili yaş ve kuru ağaçları kesmeyi, sökmeyi, boğmayı ve yaralamayı yasaklayan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14/A ve 14/B bentlerine göre suç değil midir? Ağaç kesimi nedeniyle ormanda yaşayan hayvan sayısında azalma gözlemlenmiş midir? Ağaç kesimi ihalesi hangi koşullarda yapılmıştır? İhalenin usule aykırı yapıldığı iddiası doğru mudur? Şırnak ilinde orman kıyımı ne zaman sonlandırılacaktır? Cudi Dağı ve Besta Bölgesi'nde asker denetiminde koruculara kestirilen meşe ağaçlarının sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığı iddiaları doğru mudur?"

ANKA / Güncel