Ramallah'ta İsrailliler kadın ve çocukları darbetti

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyüne baskın düzenleyerek kadın ve çocukları darbettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre bir grup İsrailli, doğu yönünden köye gelerek bir eve baskın düzenledi ve içerideki kadın ve çocukları darbetti.

Askerler de İsraillileri korumak için bölgeye gelerek söz konusu evin etrafında toplanan bazı gençleri alıkoydu.

Bir başka İsrailli grup ise köye batı yönünden gelerek araba hurdalığı ile koyun ağılını yakmaya çalıştı.

Burka köyü, İsrail askerlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: AA