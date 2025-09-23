Filistinliler, Devlet Tanıma Kararlarını Memnuniyetle Karşılıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistinliler, bazı ülkelerin açıkladığı Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını memnuniyetle karşılayarak, tüm dünyanın bu kararları sahada hayata geçirmesini ve Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmasını talep ediyor.

Filistin Devleti'ni tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sayısı, son günlerde birçok devletin art arda yaptığı açıklamalarla 157'ye yükseldi.

BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyanlar arasında yer alıyor.

Ramallah'tan Nebil Mesaleme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tanıma, Filistin halkının büyük mücadeleleri ve fedakarlıkları sonucunda geldi." dedi.

Mesaleme, "Bu tanıma, Filistin Devleti'nin kendi topraklarında kurulmasına yönelik bir adımdır. Uluslararası toplum bu tanımaları sahadaki gerçeklere dönüştürmelidir." ifadesini kullandı.

Filistinli İssam İzzet, "Filistin Devletinin kurulacağını umuyoruz. Aslında bu tanımalar gecikmiş tanımalar ama hiç gelmemesindense geç gelmesi daha iyidir." diye konuştu.

İzzet, "Tanımaların İsrail işgalini suç haline getirecek ve devletimizin kurulmasına katkıda bulunacak somut adımlara dönüşmesini umuyoruz." dedi.

"Somut uygulamalar hayata geçirilmelidir"

Filistinli Falih Falih, son tanımaları "Filistin halkının ve onun adil davasının hakkını teslim etme yönünde ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

İngiltere'nin tanımasına dikkat çeken Falih, "Balfour Deklarasyonu'nun sahibi İngiltere'nin tanıması özel bir önem taşıyor. Belki de kendi günahını telafi etmek istiyor." şeklinde konuştu.

Belki bu kazanımın gelecekte meyve vereceğini söyleyen Falih, İsrail'in uygulamaları ve adımları nedeniyle sahadaki durumun hemen değişmediğine dikkati çekti.

Falih, "Dünya, Filistin Devleti'nin kurulmasını destekleyecek ve Doğu Kudüs'ü başkent kılacak adımlar atmalı, somut uygulamalar hayata geçirmelidir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurulmalı

Filistinli Kadınlar Genel Sekreterliği üyesi Faize Ebu Hica, "Filistin halkının tarihi bir gün yaşadığını" belirtti.

Ebu Hica, şunları kaydetti:

"Bu tanımalar Filistin halkı için önemlidir, ancak daha da önemlisi Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durdurulması, Batı Şeria'daki öldürme, ilhak ve yerleşim politikalarının sona erdirilmesi, bağımsız bir devletin kurulması, bu devletin sahada varlığının pekiştirilmesi ve mültecilerin geri dönüşüdür."

Ebu Hica, tanıma kararı alan ülkelere teşekkür ederek bunun "gecikmiş ama doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu sözlerine ekledi.