Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze'de yerel seçimler için sandık başına gitti

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde yerel seçimler için oy kullandı.

Filistin Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Rami Hamdallah, düzenlenen basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde halkın sandık başına gittiğini, yerel seçimlerin İsrail işgali nedeniyle yaşanan büyük ekonomik problemler ve diğer zorlukların gölgesinde yapıldığını söyledi.

Seçmen sayısının yaklaşık 1 milyon 30 bin olduğunu belirten Hamdallah, 491 oy kullanma merkezinde, 1922 sandıkta oy kullanıldığını dile getirdi.

Hamdallah, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde oy kullanılmasının önemine işaret ederek, İsrail'in seçim araç gereçlerinin Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle gerekli malzemelerin içeride üretildiğini söyledi.

Bölgede oy verme işlemi için 9 çadır kurduklarını belirten Hamdallah, insani yardım kuruluşlarının da 3 sandığın kurulmasında destek verdiğini ifade etti.

Hamdallah, bazı bölgelerde liste çıkmamasına rağmen katılımın yüzde 50-60 olduğu tahmininde bulundu.

Seçim sonuçlarının pazar günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanması bekleniyor. Adaylar, bir hafta boyunca sonuçlara ilişkin mahkemeye itirazda bulunabilecek.

Filistin'de 2005'ten bu yana başkanlık seçimi, 2006'dan beri de parlamento seçimi yapılmadı. Ülke, 2007'den bu yana siyasi ve coğrafi bir bölünmeyle karşı karşıya.

Hamas ve onun kurduğu hükümet Gazze'yi kontrol ederken, Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi'nin oluşturduğu hükümet işgal altındaki Batı Şeria'yı yönetiyor.

Seçimler, Gazze ile Batı Şeria arasındaki idari birliğin güçlendirilmesi ve yerel kurumların yeniden inşası için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.