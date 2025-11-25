Filistinli Gazeteci Dalul, İsrail'in Karalama Kampanyasına Yanıt Verdi

İsrail'in "Polonya'da yaşadığı ve buradan yalan haberler ürettiği" iddiasıyla hakkında karalama kampanyası yürüttüğü Filistinli gazeteci Mutasım Dalul, gerçekleri dünyaya duyurmak için Gazze'den hiç çıkmadığını söyledi.

İsrail 2 yıl boyunca şiddetli saldırılarla soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde gazeteci Dalul'un eşini ve 3 çocuğunu öldürmekle yetinmedi, Filistinli gazeteci hakkında bir de karalama kampanyası başlattı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından 23 Kasım'da Dalul'un aynı platformdaki hesabına ait bir fotoğraf paylaşılarak, Dalul'un "yalan ve sahte haber yaydığı" ve hesabın sahibinin Gazze'de değil, Polonya'da bulunduğu iddia edildi.

Eşi ve 3 çocuğu, İsrail saldırılarında öldü

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde evinin enkazı üzerine kurduğu çadırda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dalul, Polonya'da bulunduğu iddiasını ve tüm suçlamaları delilleriyle boşa çıkardı.

Dalul, İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze'den ayrılmadığını aksine burada kalıp İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan suçlarını takip ettiğini söyledi.

İsrail ordusunun saldırılarında eşi ve 3 çocuğunun öldürüldüğünü vurgulayan Dalul, vatanı ve davası için görev olarak bildiği işini yapmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Sosyal medya hesabının Polonya'dan yürütüldüğü iddiasına ilişkin ise Dalul, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü dönemde diğer meslektaşları gibi dış dünyayla iletişim kurabilmek için uluslararası sim kart kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Dalul, İsrail ordusunun Gazze'de telekomünikasyon altyapısını tahrip ettiği için uzun süreli internet kesintileri yaşadıklarından bu yönteme başvurduğunu söyledi.

Kullandığı sim kartın Polonya merkezli bir şirkete ait olduğunu belirten Dalul, bu sebeple sosyal medya hesabının Polonya'dan yönetiliyormuş gibi göründüğünü ifade etti.

İsrail'in karalama kampanyası

"Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den hiç çıkmadım." diyen Dalul, İsrail'deki propagandacıların kendisi hakkında karalama kampanyası yürütmek için tüm fırsatları kullandığını söyledi.

Dalul, hakkındaki karalama kampanyasına şaşırmadığına belirterek, "İsrail, hakikati gizlemek, gazetecileri sindirmek ve onları gerçekleri duyurmaktan alıkoymak için Gazze'ye saldırıları sırasında gazetecileri kasten öldürdü, ailelerini hedef aldı ve onlara gözdağı verdi." dedi.

"İsrail'in suçlarını konu alan onlarca haber yaptım"

Yıllardır İngilizce yayın yapan çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yaptığını aktaran Dalul, "İsrail saldırıları sırasında ABD, Güney Amerika ve Avrupa'dan dünyanın farklı kıtalarından çok sayıda yabancı medya kuruluşuyla çalıştım ve halkıma karşı yapılan soykırım sırasında İsrail'in suçlarını konu alan onlarca röportaj yaptım." dedi.

Dalul, Filistin ile İsrail arasındaki "anlatı savaşına" vurgu yaparak, "İşgalci İsrail, tüm Filistinlilere karşı yürüttüğü savaşta belirli bir anlatıya dayanıyor ve bunu Batı ve uluslararası basında yayıyor. Bu medya kuruluşlarının çoğu da, Batı ülkelerine hakim olan Siyonist lobilerin etkisiyle bu anlatıyı benimsiyor." ifadelerini kullandı.

"İşgalci İsrail'in yanlış anlatısını ifşa etmek için profesyonelce çaba gösteriyoruz"

Filistinli gazeteci, "İşgalci İsrail'in yanlış anlatısını ifşa etmek için profesyonelce çaba gösteriyoruz. Bu durum, Batılı medya kuruluşları karşısında İsrail basınını zora soktu. Gazze'de yaşanan suçların gerçek sesleri ve görüntüleri artık Batılı medya kuruluşlarına ulaşır hale geldi." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki gerçekleri duyuranların sesini kısmaya çalıştığını vurgulayan Dalul, "Filistin-İsrail çatışması ve soykırım hakkında İsrail'in sahte anlatılarını ifşa edecek gerçek bir ses veya görüntü istemiyorlar." şeklinde konuştu.

Dalul, Gazze'de tanınmış bir gazeteci

Öte yandan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Rami Abduh, İsrail'in Dalul hakkındaki paylaşımının, "İsrail'in çirkin yüzünü ve beslendiği yalanları ortaya koyduğunu" ifade etti.

Abduh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dalul'un Gazze'de tanınmış bir gazeteci olduğunu ve Gazze'nin sesini dünyaya duyuranlara yönelik aleni bir iftiranın da hedefi haline geldiğini vurguladı.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci öldürüldü

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 70 bin Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi ise enkaz altında kayboldu.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci İsrail tarafından hedef alınarak öldürüldü.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın 5 Kasım'da yayımladığı aylık raporda, İsrail ordusunun ekim ayında Gazze Şeridi'nde 2 gazeteciyi öldürdüğü, 10 gazeteciyi yaraladığı, 9 gazetecinin ise evini yıktığı belirtildi.